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- Київ
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У Києві пролунав вибух, постраждали люди: поліція оприлюднила деталі та фото
Внаслідок вибуху постраждали випадковий перехожий та охоронець будинку, біля якого сталася надзвичайна подія.
У Дарницькому районі Києва у четвер, 5 червня, посеред білого дня пролунав вибух.
Про це у Facebook повідомила поліція Києва та оприлюднила фото.
«За попередньою інформацією, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету, внаслідок якого травми отримав місцевий мешканець, який в цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку», — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.
Нагадаємо, у місті Сквира на Київщиі пролунав вибух посеред вулиці: є постраждалі.