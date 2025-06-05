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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

У Києві пролунав вибух, постраждали люди: поліція оприлюднила деталі та фото

Внаслідок вибуху постраждали випадковий перехожий та охоронець будинку, біля якого сталася надзвичайна подія.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Поліція з’ясовує обставини вибуху у Дарницькому районі

Поліція з’ясовує обставини вибуху у Дарницькому районі / © Поліція Києва

У Дарницькому районі Києва у четвер, 5 червня, посеред білого дня пролунав вибух.

Про це у Facebook повідомила поліція Києва та оприлюднила фото.

«За попередньою інформацією, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету, внаслідок якого травми отримав місцевий мешканець, який в цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку», — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

Поліція з’ясовує усі обставини вибуху у Дарницькому районі / © Поліція Києва

Поліція з’ясовує усі обставини вибуху у Дарницькому районі / © Поліція Києва

Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у місті Сквира на Київщиі пролунав вибух посеред вулиці: є постраждалі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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