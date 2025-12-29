- Дата публікації
У Києві пролунав вибух і почалася пожежа: що відомо (відео)
У Солом’янському районі Києва палає будівля.
У Києві пролунав вибух і почалася пожежа.
Про це повідомляють київські пабліки.
«Палає будівля у Солом’янському районі Києва: місцеві пабліки пишуть, що перед тим пролунав вибух» — йдеться у дописі під відео.
Очікуємо на офіційну інформацію.
Нагадаємо, у Києві на Позняках згоріло кафе: вогонь піднімався до неба. Ймовірною причиною пожежі став газовий балон, який вибухнув у приміщенні.