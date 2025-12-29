У Києві пролунав вибух і почалася пожежа: що відомо (відео)

Пожежа у Києві

У Києві пролунав вибух і почалася пожежа.

Про це повідомляють київські пабліки.

«Палає будівля у Солом’янському районі Києва: місцеві пабліки пишуть, що перед тим пролунав вибух» — йдеться у дописі під відео.

Очікуємо на офіційну інформацію.

Нагадаємо, у Києві на Позняках згоріло кафе: вогонь піднімався до неба. Ймовірною причиною пожежі став газовий балон, який вибухнув у приміщенні.