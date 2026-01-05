- Дата публікації
У Києві пролунали вибухи: у столиці працює ППО
У ніч проти 5 січня 2026 року у Києві пролунали вибухи — сили протиповітряної оборони відбивають атаку російських безпілотників.
У Києві вночі пролунали вибухи. У столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
За даними Повітряних сил ЗСУ, група ворожих безпілотників рухалася у напрямку Києва з півночі.
Інформація про можливі наслідки атаки уточнюється.
