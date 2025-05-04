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- Київ
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У Києві пролунали вибухи — сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі
У Київській області працюють сили ППО, щоб збити ворожі дрони.
У ніч проти 4 травня 2025 року у Києві пролунала серія вибухів унаслідок атаки РФ дронами.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
“Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки” — йдеться у повідомленні.
“У столиці працюють сили ППО. На Оболонь ще заходять БпЛА. Перебувайте в укриттях!, — заявив у повідомленні у соцмережах мер Києва Віталій Кличко.
“Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги”, — інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.