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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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275
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У Києві пролунали вибухи — сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі

У Київській області працюють сили ППО, щоб збити ворожі дрони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 4 травня 2025 року у Києві пролунала серія вибухів унаслідок атаки РФ дронами.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. 

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

“Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки” — йдеться у повідомленні.

“У столиці працюють сили ППО. На Оболонь ще заходять БпЛА. Перебувайте в укриттях!, — заявив у повідомленні у соцмережах мер Києва Віталій Кличко.

“Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги”, — інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.

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