У Києві пролунали вибухи: столицю атакують "Шахеди"

Повітряна тривога у ніч на 28 серпня / © ТСН

У ніч на 28 серпня у Києві пролунали вибухи. Столицю атакують ворожі «Шахеди».

Про це повідомляє місцева влада.

«В Києві працює ППО. Прошу всіх залишатись в укриттях», — повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби вирушили на місце падіння.

Тим часом у Мережі опублікували фото, ймовірно, цього дрону.

Зауважимо, що повітряну тривогу у Києві оголосили о 21:24.

За інформацією моніторингових чатів, близько 100 БПЛА перебувають в повітряному просторі України.