- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 587
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві пролунали вибухи: столицю атакують "Шахеди"
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від «Шахедів».
У ніч на 28 серпня у Києві пролунали вибухи. Столицю атакують ворожі «Шахеди».
Про це повідомляє місцева влада.
«В Києві працює ППО. Прошу всіх залишатись в укриттях», — повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби вирушили на місце падіння.
Тим часом у Мережі опублікували фото, ймовірно, цього дрону.
Зауважимо, що повітряну тривогу у Києві оголосили о 21:24.
За інформацією моніторингових чатів, близько 100 БПЛА перебувають в повітряному просторі України.