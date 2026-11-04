- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1261
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві пролунали вибухи: що відомо про наслідки атаки
У середу зранку, 4 листопада, російська армія атакувала Київ. У столиці сталися вибухи. В одному з районів фіксують наслідки.
Що відомо про атаку на Київ — читайте на ТСН.ua.
Зауважимо, остання повітряна тривога жовтого рівня тривала у Києві від 06:16 до 06:27. Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, який прямував через Бровари у напрямку центру Києва.
Що відомо про атаку
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Деснянському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території поблизу приватного будинку.
«Інформація про можливі пошкодження та постраждалих наразі уточняється», — додали у повідомленні.
Новина доповнюється
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: