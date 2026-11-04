У Києві пролунали вибухи: що відомо про наслідки атаки

Київ / © Associated Press

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У середу зранку, 4 листопада, російська армія атакувала Київ. У столиці сталися вибухи. В одному з районів фіксують наслідки.

Що відомо про атаку на Київ — читайте на ТСН.ua.

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Зауважимо, остання повітряна тривога жовтого рівня тривала у Києві від 06:16 до 06:27. Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, який прямував через Бровари у напрямку центру Києва.

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Що відомо про атаку

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Деснянському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території поблизу приватного будинку.

«Інформація про можливі пошкодження та постраждалих наразі уточняється», — додали у повідомленні.

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