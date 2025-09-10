- Дата публікації
У Києві пролунали вибухи: працює ППО
Столицю атакують ворожі БпЛА.
У Києві в ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях», — заявив Кличко.
Перед вибухами було попередження про наближення ворожих ударних безпілотників до столиці.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.