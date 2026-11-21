Ракета / © ТСН.ua

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У Києві під ранок суботи, 21 листопада, було чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістичного озброєння з півночі.

Про небезпеку також попередила Київська міська військова адміністрація.

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У столиці оголосили червоний рівень небезпеки. Водночас повітряна тривога в місті тривала ще від 04:44 через загрозу атаки російських безпілотників.

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Раніше протягом ночі в Києві двічі оголошували жовтий рівень небезпеки.

Наразі офіційної інформації про місця можливих влучань, пошкодження чи постраждалих немає.

Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок російської атаки було пошкоджено один зі складів мережі супермаркетів «ЕКО Маркет».

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