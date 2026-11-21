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- Київ
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У Києві пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Вранці 21 листопада в Києві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги та попередження про можливе застосування російських балістичних ракет із північного напрямку.
У Києві під ранок суботи, 21 листопада, було чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістичного озброєння з півночі.
Про небезпеку також попередила Київська міська військова адміністрація.
У столиці оголосили червоний рівень небезпеки. Водночас повітряна тривога в місті тривала ще від 04:44 через загрозу атаки російських безпілотників.
Раніше протягом ночі в Києві двічі оголошували жовтий рівень небезпеки.
Наразі офіційної інформації про місця можливих влучань, пошкодження чи постраждалих немає.
Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок російської атаки було пошкоджено один зі складів мережі супермаркетів «ЕКО Маркет».