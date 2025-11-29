Вибухи у столиці / © Getty Images

Реклама

У Києві в ніч проти 29 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Кореспонденти видання повідомили, що вибухи пролунали після опівночі, і. Ймовірно, є роботою сил протиповітряної оборони.

Реклама

Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок атаки ворожих БпЛА були зафіксовані наслідки на двох локаціях — в Дарницькому та Шевченківському районах.

«Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі уточнюємо», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 29 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що через російські атаки на енергооб’єкти України були зафіксовані локальні знеструмлення у кількох областях.