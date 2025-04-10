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- Київ
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У Києві пролунала низка вибухів — моніторингові канали
Наразі причина вибухів невідома.
У ніч проти 10 квітня 2025 року у Києві після відбою повітряної тривоги пролунала низка вибухів.
Про це заявили моніторингові канали.
Наразі немає інформації про їх природу.
Очікуємо на офіційну інформацію від представників влади.
Нагадаємо, що раніше у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.