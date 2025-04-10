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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2805
Час на прочитання
1 хв

У Києві пролунала низка вибухів — моніторингові канали

Наразі причина вибухів невідома.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ілюстративне фото

Ілюстративне фото / © Київська міська прокуратура

У ніч проти 10 квітня 2025 року у Києві після відбою повітряної тривоги пролунала низка вибухів.

Про це заявили моніторингові канали.

Наразі немає інформації про їх природу.

Очікуємо на офіційну інформацію від представників влади.

Нагадаємо, що раніше у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.

Дата публікації
Кількість переглядів
2805
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