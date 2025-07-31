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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2390
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У Києві прогриміла низка гучних вибухів: монітори розповіли, чим РФ атакувала столицю

У Києві та низці областей – повітряна тривога через загрозу балістики.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Вибухи пролунали в межах Києва у ніч проти 31 липня 2025 року.

Про це інформують моніторингові канали.

За їхньою інформацією, було застосовано близько 6-8 крилатих ракет, ймовірно типу “Іскандер К 9м727”.

Наразі крилаті ракети не фіксуються.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

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