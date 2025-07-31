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- Київ
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У Києві прогриміла низка гучних вибухів: монітори розповіли, чим РФ атакувала столицю
У Києві та низці областей – повітряна тривога через загрозу балістики.
Вибухи пролунали в межах Києва у ніч проти 31 липня 2025 року.
Про це інформують моніторингові канали.
За їхньою інформацією, було застосовано близько 6-8 крилатих ракет, ймовірно типу “Іскандер К 9м727”.
Наразі крилаті ракети не фіксуються.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.