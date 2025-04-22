У Києві продавали "багатодітність" для уникнення мобілізації: як працювала афера

Суд / © pixabay.com

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У Києві судитимуть організовану групу, яка продавала «багатодітність» за 3000 доларів.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Злочинна групи, допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно перетинати державний кордон, використовуючи фіктивне батьківство.

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Слідство встановило, що учасники схеми підшукували малозабезпечених жінок, які мали дітей. За 500 доларів жінки погоджувалися визнавати батьком своєї дитини стороннього чоловіка, який уже мав двох дітей.

© Київська міська прокуратура

Це дозволяло створити підставу для набуття статусу багатодітного батька, що, відповідно до законодавства, дає право на виїзд за межі України навіть під час воєнного стану.

Фіктивне батьківство оформлювали через підконтрольний районний суд Одеської області. За відповідну ухвалу чоловік платив 3000 доларів США, із яких більшість йшла організаторам схеми.

«За допомогою підроблених судових рішень чоловіки отримували право на виїзд за кордон, уникаючи мобілізації», — уточнили в прокуратурі.

© Київська міська прокуратура

Нагадаємо, у Києві в парку «Партизанської слави» столичні муніципали затримали трьох підлітків, які влаштували стрілянину із пневматичного пістолета.