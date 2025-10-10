У Києві працівниця банку переказала собі 500 тисяч гривень з рахунків померлих клієнтів

Банківські операції / © Associated Press

У Києві працівниця банку переказала собі щонайменше 500 тисяч гривень з рахунків померлих клієнтів.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Telegram.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці.

Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.

Наразі задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Зазначимо, що гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тисяч гривень. Таким чином їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.

Останні п’ять років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.

Нагадаємо, в Одесі банківська працівниця привласнила майже 400 тис. гривень заощаджень 85-річної клієнтки.