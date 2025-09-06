- Дата публікації
Київ
153
1 хв
У Києві працівник СТО викрав та розбив чужу автівку: як його покарали
У Києві поліція затримала 24-річного чоловіка, який працював на станції технічного обслуговування, за крадіжку автомобіля та скоєну ДТП.
У Києві працівника СТО засуджено до восьми років позбавлення волі за незаконне заволодіння автомобілем.
Про це повідомили у поліції столиці.
«Співробітник автосервісу викрав автівку клієнта та невдовзі потрапив у ДТП. Чоловік скористався доступом до ключів, сів за кермо автомобіля та вирушив кататися містом разом зі знайомим. Дорогою він спричинив аварію, після чого залишив автомобіль та втік, намагаючись уникнути відповідальності», — йдеться у повідомленні.
Оперативники розшукали його та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисникові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.
Солом’янський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним та призначив йому покарання — вісім років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві чоловік викрав з СТО автівку, що призначалась для ЗСУ. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.