У Києві працівник СТО викрав та розбив чужу автівку: як його покарали

Чоловік влетів у стовб / © Поліція Києва

Реклама

У Києві працівника СТО засуджено до восьми років позбавлення волі за незаконне заволодіння автомобілем.

Про це повідомили у поліції столиці.

«Співробітник автосервісу викрав автівку клієнта та невдовзі потрапив у ДТП. Чоловік скористався доступом до ключів, сів за кермо автомобіля та вирушив кататися містом разом зі знайомим. Дорогою він спричинив аварію, після чого залишив автомобіль та втік, намагаючись уникнути відповідальності», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Оперативники розшукали його та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисникові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Солом’янський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним та призначив йому покарання — вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік викрав з СТО автівку, що призначалась для ЗСУ. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.