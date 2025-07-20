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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві працівник прокуратури збив жінку на пішохідному переході (відео)

Водій виявився державним службовцем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
НС у Києві

НС у Києві / © скрін з відео

У Голосіївському районі Києва сталася подія, яка обурює.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано.

© Генеральна прокуратура України

Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу.

Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури.

“Це шокує. Я ще раз наголошую:належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність.Беру цю справу під контроль. І, як Генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і Закон одні для всіх”, - заявив Руслан Кравченко.

Потерпілій надається вся необхідна медична допомога.

“Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури”, - резюмував він.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі суддя мотоциклом на смерть збив пішохода.

Пішохід загинув на місці від отриманих травм, а попередня перевірка показала, що суддя-водій був тверезим.

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