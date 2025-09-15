- Дата публікації
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його: фото і деталі від поліції
Хлопець скористався доступом до ключів автомобіля BMW, який належить клієнтові, сів за кермо та поїхав містом, втім не впорався з керуванням, спричинивши ДТП.
У Києві працівник автомийки викрав автомобіль клієнта та розбив його.
Хлопець скористався доступом до ключів автомобіля BMW, який належить клієнтові, сів за кермо та поїхав містом, втім не впорався з керуванням, спричинивши ДТП.
Про це повідомила поліція Києва у Facebook.
До поліції Києва звернувся 24-річний місцевий мешканець, який повідомив про зникнення свого автомобіля марки BMW. Він розповів, що напередодні залишив транспортний засіб на обслуговування в автомийці, однак, згодом дізнався, що за участі його автомобіля сталася автопригода. Для з’ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.
Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетний 18-річний хлопець, який працював на станції обслуговування.
«Маючи на зберіганні ключі, він вирішив скористатися чужим транспортом та пізно ввечері сів за кермо автомобіля, залишеного на обслуговування. Надалі, рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, молодик не впорався з керуванням й врізався у стовп ліхтаря. На щастя, юнак не зазнав ушкоджень в результаті ДТП. Поліцейські перевірили його на стан сп’яніння, прилад Драгер показав 0,98 проміле», — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що цей показник перевищив встановлену норму майже у понад п’ять разів.
Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).
Правоохоронці затримали хлопця. Пошкоджену автівку — вилучили.
Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.
Тепер 18-річному працівнику автомийки світить до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
