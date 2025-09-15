ТСН у соціальних мережах

Київ
267
2 хв

У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його: фото і деталі від поліції

Хлопець скористався доступом до ключів автомобіля BMW, який належить клієнтові, сів за кермо та поїхав містом, втім не впорався з керуванням, спричинивши ДТП.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Такий вигляд мав автомобіль марки BMW після ДТП

У Києві працівник автомийки викрав автомобіль клієнта та розбив його.

Хлопець скористався доступом до ключів автомобіля BMW, який належить клієнтові, сів за кермо та поїхав містом, втім не впорався з керуванням, спричинивши ДТП.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

До поліції Києва звернувся 24-річний місцевий мешканець, який повідомив про зникнення свого автомобіля марки BMW. Він розповів, що напередодні залишив транспортний засіб на обслуговування в автомийці, однак, згодом дізнався, що за участі його автомобіля сталася автопригода. Для з’ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетний 18-річний хлопець, який працював на станції обслуговування.

18-річний працівник автомийки може провести вісім років за ґратами / © Поліція Києва / Facebook

«Маючи на зберіганні ключі, він вирішив скористатися чужим транспортом та пізно ввечері сів за кермо автомобіля, залишеного на обслуговування. Надалі, рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, молодик не впорався з керуванням й врізався у стовп ліхтаря. На щастя, юнак не зазнав ушкоджень в результаті ДТП. Поліцейські перевірили його на стан сп’яніння, прилад Драгер показав 0,98 проміле», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що цей показник перевищив встановлену норму майже у понад п’ять разів.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

Правоохоронці затримали хлопця. Пошкоджену автівку — вилучили.

Момент аварії / © Поліція Києва / Facebook

Такий вигляд мав автомобіль марки BMW після ДТП / © Поліція Києва / Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Тепер 18-річному працівнику автомийки світить до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій на Maserati розчавив мопед: загинула жінка. Вміст алкоголю у крові 35-річного горе-водія у понад вісім разів перевищував норму.

