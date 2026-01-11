ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

У Києві працюють усі котельні: чому деякі будинки без тепла

В українській столиці фахівці здійснюють перезапуск систем опалення і проводять розповітрення мереж, щоб тепло рівномірно надходило до квартир.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
У Києві відновили роботу котельні

У Києві відновили роботу котельні / © Associated Press

Після масованої атаки російської терористичної армії, яка спричинила відключення світла та відповідно централізованого опалення у житлових будинках української столиці, у Києві відновлено роботу усіх котелень.

Про це у неділю, 11 січня, повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

«Станом на зараз близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом. Усі міські котельні працюють», — йдеться у повідомленні.

Олексій Кулеба зазначив, що фахівці здійснюють перезапуск систем і проводять розповітрення мереж, щоб тепло рівномірно надходило до квартир.

«Енергетики, комунальники, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб максимально швидко повернути тепло в домівки киян. Робота триває — ситуація під постійним контролем», — запевнив він.

Віцепрем’єр наголосив, що російські терористи навмисно здійснили одну з наймасованіших атак по енергетичній інфраструктурі столиці саме в період погіршення погодних умов.

Нагадаємо, напередодні, 10 січня, заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що у Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie