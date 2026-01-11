У Києві працюють усі котельні: чому деякі будинки без тепла

У Києві відновили роботу котельні / © Associated Press

Після масованої атаки російської терористичної армії, яка спричинила відключення світла та відповідно централізованого опалення у житлових будинках української столиці, у Києві відновлено роботу усіх котелень.

Про це у неділю, 11 січня, повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

«Станом на зараз близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом. Усі міські котельні працюють», — йдеться у повідомленні.

Олексій Кулеба зазначив, що фахівці здійснюють перезапуск систем і проводять розповітрення мереж, щоб тепло рівномірно надходило до квартир.

«Енергетики, комунальники, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб максимально швидко повернути тепло в домівки киян. Робота триває — ситуація під постійним контролем», — запевнив він.

Віцепрем’єр наголосив, що російські терористи навмисно здійснили одну з наймасованіших атак по енергетичній інфраструктурі столиці саме в період погіршення погодних умов.

Нагадаємо, напередодні, 10 січня, заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що у Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів.