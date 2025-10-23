У Києві пожежа біля КМДА: що відбувається (відео)

КМДА / © КМДА

У Києві чоловік підпалив автомобільні шини просто в центрі столиці. Інцидент стався біля адміністративної будівлі на Хрещатику, саме в той час, коли всередині тривало засідання сесії Київради.

На подію відреагувала поліція Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідома особа влаштувала підпал автомобільних шин біля адміністративної будівлі у Шевченківському районі. Загоряння було швидко локалізовано.

Правоохоронці на місці затримали чоловіка, причетного до підпалу. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець (1977 року народження). Його доставили до районного управління поліції для з’ясування обставин.

Наразі слідчі встановлюють мотиви вчинку затриманого.

