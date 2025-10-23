- Дата публікації
У Києві пожежа біля КМДА: що відбувається (відео)
У Києві чоловік влаштував пожежу під КМДА, підпаливши автомобільні шини. Його затримали.
У Києві чоловік підпалив автомобільні шини просто в центрі столиці. Інцидент стався біля адміністративної будівлі на Хрещатику, саме в той час, коли всередині тривало засідання сесії Київради.
На подію відреагувала поліція Києва.
До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідома особа влаштувала підпал автомобільних шин біля адміністративної будівлі у Шевченківському районі. Загоряння було швидко локалізовано.
Правоохоронці на місці затримали чоловіка, причетного до підпалу. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець (1977 року народження). Його доставили до районного управління поліції для з’ясування обставин.
Наразі слідчі встановлюють мотиви вчинку затриманого.
