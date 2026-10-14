У Києві повністю зупинилося метро: що відомо про ситуацію

Метро Києва зупинилося на всіх трьох лініях — що відомо

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У Києві зупинили рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Згодом електроживлення було відновлено, а поїзди наразі знову курсують.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

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Згодом стало відомо, що рух поїздів у київському метро відновили після тимчасової зупинки на всіх трьох лініях.

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Як повідомила «Суспільному» речниця столичного метрополітену, причиною зупинки стали перебої із зовнішнім електропостачанням. Через короткочасне зникнення напруги тимчасово припинили рух поїздів і роботу ескалаторів. Наразі електроживлення відновлено, а поїзди знову курсують.

Ситуацію прокоментували і в КМДА: «Через зникнення напруги із зовнішніх джерел живлення поїзди тимчасово зупинялися на кілька хвилин. Наразі метро перевозить пасажирів у штатному режимі».

Крім того, у «Київпастрансі» повідомили про нові перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Рух електротранспорту тимчасово зупинили в частині Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці.

Зокрема, призупинено роботу фунікулера та рух трамваїв № 1 і 3. Про відновлення їхньої роботи та можливі подальші зміни в русі транспорту обіцяють повідомити додатково.

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Відключення світла та проблеми з транспортом у Києві

Нагадаємо, вранці 14 жовтня після масованої російської атаки у Києві виникли проблеми з електропостачанням та роботою громадського транспорту. Через знеструмлення частина тролейбусів і трамваїв тимчасово припинила рух, а деякі маршрути довелося змінити.

За інформацією ДТЕК, аварійні відключення світла запровадили в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському та частині Голосіївського району. Стабілізаційні графіки там тимчасово не діють.

Крім того, через знеструмлення однієї з насосних станцій у Печерському районі можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску у водопровідній мережі.

У КМДА також повідомляли про зміни в роботі наземного громадського транспорту. Згодом рух низки тролейбусів і трамваїв відновили, однак вони курсували з відхиленнями від розкладу. На окремих напрямках для перевезення пасажирів організували автобусне сполучення.

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Масована атака України 14 жовтня: останні новини

У ніч проти 14 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під ударом опинилися Київ і область, а також низка інших регіонів. Одними з головних цілей стали об’єкти енергетики та критичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, від вечора 13 жовтня російські війська застосували 167 засобів повітряного нападу — 39 ракет і 128 безпілотників різних типів. Сили ППО знищили або подавили 119 повітряних цілей: чотири ракети та 115 дронів, зокрема 59 реактивних.

У столиці є загиблі та десятки постраждалих, пошкоджені житлові й нежитлові будівлі. Під удар потрапили всі три міські ТЕЦ.

За оновленими даними поліції, кількість загиблих у столиці зросла до п’яти осіб. Ще 25 людей, серед яких дитина, отримали поранення.

У Деснянському районі російська ракета влучила в багатоповерхівку. Загинули троє жінок віком 35, 58 та 84 років. Пожежа охопила 400 кв. м, рятувальники врятували 16 мешканців. Ще двоє людей загинули в Голосіївському районі. Пожежі та руйнування також зафіксували в Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах.

Наслідки російських ударів також зафіксували на Київщині, у Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Окупанти також масовано атакували залізничну інфраструктуру в Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через атаку щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електропостачання. За його словами, пошкоджень зазнали об’єкти та обладнання на 26 елементах електроенергетичної системи України, а також чотири об’єкти нафтогазового комплексу.

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