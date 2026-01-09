У Києві відновили водопостачання: яка ситуація у місті після масованої атаки

Вода

У столиці повністю відновили подачу води після масованого нічного обстрілу. Водночас близько 50% житлових будинків Києва все ще залишаються без опалення.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За інформацією Олексія Кулеби, аби вберегти мережі від розривів через морози, комунальники ухвалили рішення злити воду з систем опалення в знеструмлених будинках. За його словами, ситуація залишається складною, проте контрольованою. В частині районів тепло планують повернути вже протягом цієї доби, тоді як на складніших ділянках ремонт триватиме довше.

«Міська влада та комунальні служби ухвалили рішення спустити воду із систем опалення на час відновлювальних робіт. Це технічна процедура, яку необхідно зробити, щоб вода не замерзла в трубах. Таке рішення дозволяє зберегти систему і після відновлення стабільного електропостачання швидко та безпечно перезапустити опалення», — зазначив Олексій Кулеба.

За словами Олексія Кулеби, усі лікарні міста забезпечені теплом завдяки використанню мобільних котелень. Наразі над ліквідацією наслідків обстрілу спільно працюють міська влада, Міненерго та всі профільні служби.

«Для підтримки мешканців у столиці розгорнуто понад 1 200 пунктів незламності», — зауважив Олексій Кулеба.

Що відомо про ситуацію у Києві?

Нагадаємо, у Києві після масованої атаки — складна ситуація. У місті спостерігаються перебої з теплом та водою.

Росіяни цілеспрямовано атакував районні котельні у Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації.

На лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла. На правому березі до цього моменту електропостачання залишалося плановим.

Також Віталій Кличко заявив, що частині київських багатоповерхівок планують повернути тепло вже сьогодні ввечері.