У Києві повідомили про підозру відомій Insta-блогерці: у чому її звинувачують

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру в ухиленні від сплати 11 млн грн податків відомій блогерці.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, підозрювана упродовж п’яти років отримувала на свої банківські рахунки кошти за рекламу товарів у соціальних мережах. Однак до податкових декларацій про стан і доходи фізичної особи ці доходи вона не вносила. У такий спосіб блогерка ухилялась від сплати податків.

Підставою для реєстрації кримінального провадження став узагальнений матеріал Держфінмоніторингу, який було ініційовано співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)».

Нагадаємо, відому київську блогерку Алевтину Черкашину суд оштрафував на 250 тис. грн через провалену рекламу в Instagram.