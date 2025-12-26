У Києві стався вибух у пасажирському автобусі: що відомо / © Поліція Києва

У Подільському районі столиці стався вибух у пасажирському автобусі. Попередньо без постраждалих. Наразі поліція з’ясовує всі обставити інциденту.

Про це спочатку повідомили місцеві Telegram-канали.

У соцмережах поширювалося відео з пошкодженим автобусом на житловому масиві Виноградар у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією з соцмереж, у транспортному засобі міг статися вибух. На оприлюднених кадрах видно пошкодження конструкції автобуса, проте точна причина події наразі не встановлена.

За джерелами ТСН.ua, вибух стався в автобусі №103.

У Києві на Виноградарі стався вибух у пасажирському автобусі / © соцмережі

За інформацїєю поліції Києва, наразі з’ясовуються обставини вибуху автобуса. Також там повідомили, що, за попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає. Автобус стояв без пасажирів на кінцевій зупинці.

«Невдовзі після того, як водій розпочав рух, стався вибух. На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби», — повідомили в поліції.

Раніше повідомлялося, що СБУ та Національна поліція по «гарячих слідах» затримали трьох чоловіків, які влаштували подвійний теракт у Дарницькому районі Києва вдень 11 грудня. Підозрюваних упіймали протягом шести годин після вибухів. Вони діяли за завданням російських спецслужб.