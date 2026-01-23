ТСН у соціальних мережах

Київ
492
1 хв

У Києві потеплішає, але погода готує новий сюрприз: прогноз на 24 січня

У столиці очікується потепління, але зі снігом.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

У суботу, 24 січня, у Києві температура повітря підніметься. І вночі, і протягом дня у столиці сніжитиме.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У Києві протягом дня буде хмарно. Швидкість східного вітру 5-10 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця

У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть 9-11° а морозу, а вдень - 7-9° нижче нуля.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими вихідними, 24-25 січня, в Україні зміняться погодні умови. Адже повернеться волога та тепла європейська зима. Хоч нічний мороз ще намагається втриматися на більшій частині території, але вдень вже з’явиться плюсова температура.

492
