У Києві потеплішає, але погода готує новий сюрприз: прогноз на 24 січня

Київ. / © Associated Press

У суботу, 24 січня, у Києві температура повітря підніметься. І вночі, і протягом дня у столиці сніжитиме.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У Києві протягом дня буде хмарно. Швидкість східного вітру 5-10 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця

У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть 9-11° а морозу, а вдень - 7-9° нижче нуля.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими вихідними, 24-25 січня, в Україні зміняться погодні умови. Адже повернеться волога та тепла європейська зима. Хоч нічний мороз ще намагається втриматися на більшій частині території, але вдень вже з’явиться плюсова температура.