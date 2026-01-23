- Дата публікації
У Києві потеплішає, але погода готує новий сюрприз: прогноз на 24 січня
У столиці очікується потепління, але зі снігом.
У суботу, 24 січня, у Києві температура повітря підніметься. І вночі, і протягом дня у столиці сніжитиме.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У Києві протягом дня буде хмарно. Швидкість східного вітру 5-10 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця
У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть 9-11° а морозу, а вдень - 7-9° нижче нуля.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими вихідними, 24-25 січня, в Україні зміняться погодні умови. Адже повернеться волога та тепла європейська зима. Хоч нічний мороз ще намагається втриматися на більшій частині території, але вдень вже з’явиться плюсова температура.