Київ
427
1 хв

У Києві пошкоджено тепломережі: де у столиці відсутнє опалення

Зокрема, деякі будинки в Деснянському районі залишилися без тепла.

Олена Капнік
Київ. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Унаслідок масованих ударів по Києву вночі проти 14 листопада було пошкоджено ділянки теплових мереж. У деяких житлових будинках відсутнє теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

“Унаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж”, - наголосив мер.

З його слів, у Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Наразі столичні комунальні служби міста працюють, аби ліквідувати наслідки обстрілу.

Як повідомлялося, вночі російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах. За даними влади, внаслідок нічної атаки постраждали 25 людей, серед них — десятирічна дитини. Крім того, одна людина загинула.

427
