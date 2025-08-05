У Києві посеред вулиці знайшли мертвого чоловіка: що кажуть у поліції

Поліція / © Getty Images

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У Києві на зупинці по вулиці Старовокзальній виявили тіло людини. Що саме сталося — наразі невідомо.

Про це пишуть Telegram-канали.

У коментарі ТСН у поліції Києва повідомили, що загиблий — місцевий мешканець 1968 року народження.

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Тіло по вулиці Старовокзальній / © Фото з відкритих джерел

За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено.

«Скоріш за все, йому стало зле», — зазначили правоохоронці.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у місті Дубно Рівненської області сталася смертельна аварія. На дорозі зіткнулися автомобілі Renault Scenic та Ford Fiesta загинув дворічний син одного з водіїв.

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Численні ушкодження отримали і були госпіталізовані шестеро осіб, серед яких 32-річний водій Ford Fiesta, троє його пасажирів та дві пасажирки мінівена. На жаль, 2-річний син водія Ford від отриманих травм помер у медзакладі. За кермом Renault Scenic перебував 68-річний рівнянин.

Обставини ДТП встановлюються. У водіїв відібрані біологічні зразки на визначення стану спʼяніння.