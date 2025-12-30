У Києві посеред вулиці виявили тіло жінки: що відомо

Тіло людини

Реклама

У Києві на вулиці Архипенка виявлено тіло людини. Страшну знахідку помітили перехожі в Оболонському районі столиці. Як повідомляють місцеві мешканці на місце вже працює поліція.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Правоохоронці підтверджують, що на вулиці Архипенка в Оболонському районі столиці було виявлено тіло жінки 1961 року народження.

Реклама

«Це місцева мешканка, їй було 64 роки. На місці працювала слідчо-оперативна група. Попередньо на тілі жінки не виявлено ознак насильницької смерті. Тіло буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті», — розповіли ТСН.ua у поліції Оболонського району.

Очікуємо на деталі.

Раніше під Києвом виявили тіло іноземця. У нього були зафіксовані вогнепальні поранення.

Про зникнення 33-річного іноземця повідомила його цивільна дружина. За її словами, близьо 17:00 він вирушив на зустріч, а після — припинив виходити на зв’язок.

Реклама

Згодом у Бучанському районі Київської області поліція виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили на кладовищі в селі Михайлівка-Рубежівка. Рослідування триває.