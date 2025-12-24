- Дата публікації
У Києві Porsche Cayenne врізався в бетонну огорожу: жахливі наслідки ДТП (фото, відео)
Рятувальники деблокували з автомобіля тіло загиблого водія.
У середу, 24 грудня, близько 14:40 на Берестейському проспекті в Києві водій Porsche Cayenne врізався в бетонну огорожу, внаслідок чого авто перекинулось.
Про це повідомили у поліції Києва.
Водій транспортного засобу від отриманих тілесних ушкоджень загинув.
Поліція встановлює причини та обставини ДТП.
У ДСНС міста Києва повідомили, що на місці аварії працювали рятувальники.
Вони деблокували з автомобіля тіло загиблого водія за допомогою гідравлічного інструмента та передали його слідчо-оперативній групі.
У місцевих Telegram-каналах публікують зняте очевидцями відео жахливих наслідків цієї ДТП.
Свідки зауважують, що автомобіль після аварії «розірвало на шмаття».
Повідомляється, що через ДТП утворився затор від шляхопроводу на Нивках.
