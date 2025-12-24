ТСН у соціальних мережах

У Києві Porsche Cayenne врізався в бетонну огорожу: жахливі наслідки ДТП (фото, відео)

Рятувальники деблокували з автомобіля тіло загиблого водія.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ДТП у Києві

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 24 грудня, близько 14:40 на Берестейському проспекті в Києві водій Porsche Cayenne врізався в бетонну огорожу, внаслідок чого авто перекинулось.

Про це повідомили у поліції Києва.

Водій транспортного засобу від отриманих тілесних ушкоджень загинув.

Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

У ДСНС міста Києва повідомили, що на місці аварії працювали рятувальники.

/ © Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

/ © Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

Вони деблокували з автомобіля тіло загиблого водія за допомогою гідравлічного інструмента та передали його слідчо-оперативній групі.

У місцевих Telegram-каналах публікують зняте очевидцями відео жахливих наслідків цієї ДТП.

Свідки зауважують, що автомобіль після аварії «розірвало на шмаття».

Повідомляється, що через ДТП утворився затор від шляхопроводу на Нивках.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ–Чоп у селі Біла Криниця сталася масштабна ДТП, в яку потрапили близько восьми транспортних засобів.

