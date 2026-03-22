Померла 16-річна дівчина, яка впала у яму з окропом у Києві: деталі
Медикам, на жаль, не вдалося врятувати дитину, яка дістала 73% опіків тіла.
У Києві дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла. Після тривалого лікування у Німеччині дитина померла.
Про це повідомила мати дитини, пишуть «Новини Live».
Лікарі тривалий час боролися за життя потерпілої. Зокрема, дівчина лікувалася в клініці у Німеччині, де перенесла численні операції.
Висловлюємо щирі співчуття родині через трагічну смерть дитини.
Що відомо про трагедію
Як ми писали, інцидент стався у січні на проспекті Лобановського, де працівники теплоенерго ремонтували темпломережу. Попередньо, вони належним чином не огородили яму з окропом. Так, 16-річна, яка проходила повз, впала у яму з гарячою водою та отримала 73% опіків тіла. Її доставили до лікарні у критично важкому стані. Розслідується службова недбалість та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
Також відомо, що родина раніше заявляла про відсутність належної комунікації та допомоги з боку міської влади у перші тижні після інциденту. «Я запитала, чи можуть вони надати якусь допомогу мені та моїй родині. Мені було запропоновано психолога… Більш ніякої допомоги мені не було запропоновано», — розповіла жінка.