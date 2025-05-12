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- Київ
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У Києві поліція знайшла п’ятьох блогерів, які хизувалися незареєстрованою зброєю під час стриму: фото
Поліція притягнула до відповідальності горе-стримерів, тепер їм доведеться відповідати за свої дії.
Поліція Києва притягнула до відповідальності п’ятьох молодиків, які під час онлайн-трансляції напідпитку хизувались наявністю незареєстрованої зброї.
Про це повідомила поліція Києва.
Столичні правоохоронці під час моніторингу соцмереж натрапили на онлайн-трансляцію, що поширювалась в Telegram-каналах.
Під час стріму п’ятеро блогерів у приміщенні кафе в центрі Києва обговорювала наявність в одного з них незареєстрованої вогнепальної зброї. Водночас інші учасники трансляції висловлювали схвальні коментарі.
Потім ті ж самі особи, перебуваючи в громадських місцях, гучно себе поводили в стані алкогольного сп’яніння, вживали нецензурну лексику. Це також транслювалося в прямому ефірі. Поліцейські затримали їх неподалік Контрактової площі.
На пʼятьох учасників інциденту, віком від 16 до 27 років дільничні офіцери поліції та ювенальні поліцейські склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ч. 1 ст. 178 (поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.
Під час подальшої перевірки з’ясувалося, що один із блогерів раніше мав пневматичний пістолет і публікував з ним фото. Поліція також розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). У рамках цього провадження було проведено обшук за місцем проживання стримера. Однак, за результатами обшуку, в його помешканні нічого не виявили.
Нагадаємо, 23-річний хлопець застрелився у прямому ефірі після того, як втратив $500.