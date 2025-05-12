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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
601
Час на прочитання
2 хв

У Києві поліція знайшла п’ятьох блогерів, які хизувалися незареєстрованою зброєю під час стриму: фото

Поліція притягнула до відповідальності горе-стримерів, тепер їм доведеться відповідати за свої дії.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві поліція притягнула до відповідальності п'ятьох блогерів

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

Поліція Києва притягнула до відповідальності п’ятьох молодиків, які під час онлайн-трансляції напідпитку хизувались наявністю незареєстрованої зброї.

Про це повідомила поліція Києва.

Столичні правоохоронці під час моніторингу соцмереж натрапили на онлайн-трансляцію, що поширювалась в Telegram-каналах.

Під час стріму п’ятеро блогерів у приміщенні кафе в центрі Києва обговорювала наявність в одного з них незареєстрованої вогнепальної зброї. Водночас інші учасники трансляції висловлювали схвальні коментарі.

Потім ті ж самі особи, перебуваючи в громадських місцях, гучно себе поводили в стані алкогольного сп’яніння, вживали нецензурну лексику. Це також транслювалося в прямому ефірі. Поліцейські затримали їх неподалік Контрактової площі.

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів / © Поліція Києва

На пʼятьох учасників інциденту, віком від 16 до 27 років дільничні офіцери поліції та ювенальні поліцейські склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ч. 1 ст. 178 (поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

Під час подальшої перевірки з’ясувалося, що один із блогерів раніше мав пневматичний пістолет і публікував з ним фото. Поліція також розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). У рамках цього провадження було проведено обшук за місцем проживання стримера. Однак, за результатами обшуку, в його помешканні нічого не виявили.

Нагадаємо, 23-річний хлопець застрелився у прямому ефірі після того, як втратив $500.

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