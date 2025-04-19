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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
420
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У Києві поліція розганяє мітинг проти ЛГБТ-кінофестивалю: що відомо

Протестувальників затримали.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мітинг на Подолі

Мітинг на Подолі

У Києві поліція розганяє мітингувальників за традиційні цінності на Подолі. Як відомо, у кінотеатрі “Жовтень” стартував ЛГБТ-кінофестиваль під назвою Sunny Bunny.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Подія викликала хвилю критики

Активістів розлютив початок події на Страсну пʼятницю. Водночас організатори стверджують, що дати були зафіксовані заздалегідь, тож це випадковість.

Як зазначили у “КИЇВ24”, на думку організаторів, частина українського суспільства просто знайшла привід у Великодні чи Страсній пʼятниці для висловлення своєї незгоди з існуванням фестивалю чи ЛҐБТКІА+ спільноти взагалі. Вони додали, що Україна є світською державою, і будь-які спроби пов'язати фестиваль з релігійними святами — це маніпуляція, що приховує гомофобію.

“Все, як завжди. Мирний протест з проукраїнськими і просімейними гаслами в Україні заборонений. Біля кінотеатру "Жовтень", де проходить лгбт-кінофестиваль, у тому числі з програмою для дітей, акція протесту простояла хвилини три. І відразу була знесена поліцією у максимально свавільний спосіб без жодної причини. Поширте це, бдлск. Гомодикатутра — це не фігура мови, це проза життя”, — написав громадський діяч Руслан Кухарчук.

Раніше у Києві стартував Національний кінофестиваль документальних стрічок про війну Cinema for Victory. Він має важливу місію – розповісти світові правду про україно-російську війну та протистояти російській пропаганді

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Дата публікації
Кількість переглядів
420
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