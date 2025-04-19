У Києві поліція розганяє мітинг проти ЛГБТ-кінофестивалю: що відомо

Мітинг на Подолі

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У Києві поліція розганяє мітингувальників за традиційні цінності на Подолі. Як відомо, у кінотеатрі “Жовтень” стартував ЛГБТ-кінофестиваль під назвою Sunny Bunny.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Дата публікації 15:16, 19.04.25 Кількість переглядів 8 На Подолі розганяють мітинг проти ЛГБТ-кінофестивалю

Подія викликала хвилю критики

Активістів розлютив початок події на Страсну пʼятницю. Водночас організатори стверджують, що дати були зафіксовані заздалегідь, тож це випадковість.

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Як зазначили у “КИЇВ24”, на думку організаторів, частина українського суспільства просто знайшла привід у Великодні чи Страсній пʼятниці для висловлення своєї незгоди з існуванням фестивалю чи ЛҐБТКІА+ спільноти взагалі. Вони додали, що Україна є світською державою, і будь-які спроби пов'язати фестиваль з релігійними святами — це маніпуляція, що приховує гомофобію.

“Все, як завжди. Мирний протест з проукраїнськими і просімейними гаслами в Україні заборонений. Біля кінотеатру "Жовтень", де проходить лгбт-кінофестиваль, у тому числі з програмою для дітей, акція протесту простояла хвилини три. І відразу була знесена поліцією у максимально свавільний спосіб без жодної причини. Поширте це, бдлск. Гомодикатутра — це не фігура мови, це проза життя”, — написав громадський діяч Руслан Кухарчук.

Раніше у Києві стартував Національний кінофестиваль документальних стрічок про війну Cinema for Victory. Він має важливу місію – розповісти світові правду про україно-російську війну та протистояти російській пропаганді