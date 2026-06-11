У Києві поліція два місяці купувала інтимні фото і відео моделі на OnlyFans

У Києві засудили модель OnlyFans / © pexels.com

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У Києві до 1 року іспитового терміну засудили модель з OnlyFans. Дівчину звинуватили у «виготовленні порно». Щоб покарати порушницю, поліція здійснила «оперативну закупівлю» пікантних фото та відео.

Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду м. Києва.

Як викрили модель з OnlyFans

Як встановило досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100060001827, підсудна розпочала свою діяльність ще у липні 2019 року. Дівчина зареєструвала на всесвітньо відомому вебсайті «OnlyFans» закритий платний акаунт. У спеціальну вкладку вона систематично завантажувала власні інтимні фото- та відеоматеріали.

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Аби задокументувати незаконний збут порнографії (що в Україні досі суворо карається за статтею 301 КК), оперативники залучили підставного покупця. У лютому та березні 2021 року правоохоронці провели серію офіційних оперативних закупівель. Схема була детально продумана: детектив через платформу Instagram знаходив посилання на OnlyFans моделі, йшов до найближчого терміналу самообслуговування IBOX у Києві та клав на свою картку Альфа-Банку помічені кошти.

Після цього агент оплачував закриту підписку — спочатку 11,70 доларів США (близько 330 гривень за тодішнім курсом), а згодом ще два рази по 1000 гривень (32,40$ та 30$).

Кіберполіція отримувала повний доступ до профілю, завантажувала відеофайли із демонстрацією мастурбаторних дій і передавала їх на офіційну мистецтвознавчу експертизу, яка беззаперечно визнавала контент порнографією. Слідчі нарахували десятки фактів зберігання та поширення аналогічних кадрів у період від липня до жовтня 2019 року.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Столична ОЗГ вебкам-моделей

Під час слідства оперативники Нацполіції з’ясували, що не пізніше травня 2020 року в Києві сформувалося злочинне угруповання, куди залучили молодих дівчат, які не мали постійного заробітку. Організатор мережі (матеріали щодо якого наразі виділені в окреме провадження) розробив детальний бізнес-план швидкого незаконного збагачення та чітко розподілив ролі:

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Керівник групи (організатор): займався фінансуванням, проводив професійні кастинги та співбесіди для моделей, орендував та купував квартири-студії в елітних районах Києва для знімання контенту, виводив валютні прибутки через закордонну платіжну систему Paxum та вирішував питання з органами, що контролюють таку діяльність.

Адміністратори та IT-фахівці: за вказівкою лідера створили окремий закритий вебресурс, який розмістили на захищеному орендованому сервері «Hetzner» у місті Гунценхаузен (Німеччина). Вони повністю забезпечували безперебійну технічну підтримку платіжних шлюзів, монтували та візуально оформлювали ролики.

Виконавці (моделі): безпосередньо брали участь у зніманнях вульгарно-натуралістичних сцен, орально-генітальних контактів та актів самозадоволення за допомогою професійної фото- та відеотехніки або камер мобільних телефонів.

Для прихованого обговорення тактики, графіків знімань та обходу правоохоронців учасники ОЗГ використовували виключно зашифровані чати у месенджерах WhatsApp та Telegram. За версією слідства, у вересні 2020 року організатор особисто завантажив на закриті платформи чергове змонтоване відео за участю підсудної, встановивши плату за його перегляд у розмірі від 7 до 10,50 доларів США за підписку.

Що розповіла модель і як її покарали

Під час фінального судового засідання, яке відбулося 2 червня 2026 року, підсудна повністю та беззаперечно визнала свою провину за всіма інкримінованими статтями. Дівчина, яка є уродженкою Маріуполя, щиро розкаялася у залі суду, детально підтвердила всі обставини, час та спосіб вчинення проступків і пообіцяла суддям, що подібне в її житті ніколи не повториться.

З огляду на повне визнання провини, суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним досліджувати інші письмові докази та обмежився допитом дівчини та вивченням даних про її особу. Судді врахували, що дівчина раніше не була судимою, на обліку у психіатра чи нарколога не перебуває, має постійне житло у Києві та характеризується як осудна особа. Обтяжувальних обставин прокурори не знайшли, а пом’якшувальними визнали щире каяття та активну допомогу слідству у викритті решти членів ОЗГ.

Рішення Голосіївського районного суду:

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За ч. 1 ст. 301 КК України призначити покарання — 2 роки обмеження волі .

За ч. 3 ст. 301 КК України — 3 роки позбавлення волі з дворічною забороною на інтернет-діяльність.

За ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 КК України (злочин у складі ОЗГ) — 5 років позбавлення волі з трирічним баном на поширення медіаконтенту.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити 5 років позбавлення волі із позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з поширенням зображень, кіно- чи відеопродукції через мережу Інтернет строком на 3 роки.

На підставі статті 75 КК України суд звільнив модель від відбування основного тюремного терміну, встановивши їй іспитовий строк тривалістю 1 рік.

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