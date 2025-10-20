У Києві поліцейські побили чоловіка біля Голосіївського РТЦК: з’явилося відео

Двом працівникам поліції повідомлено про підозру у побитті чоловіка / © Київська міська прокуратура

У Києві двоє поліціянтів побили чоловіка біля Голосіївського РТЦК. У Мережі з’явилося відповідне відео.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

«Повідомлено про підозру двом працівникам поліції, які на мікроавтобусі доправили військовозобов’язаного чоловіка до будівлі РТЦК та СП та завдали йому численні удари руками та ногами. Дії правоохоронців кваліфіковано за ч.2 ст. 365 КК України, а саме як перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 17 жовтня 2025 року працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», — зазначили у прокуратурі.

