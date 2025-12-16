У Києві поліцейські "бусифікували" чоловіка, застосувавши сльозогінний газ

Поліція / © Національна поліція України

Реклама

У Києві зафіксували черговий випадок силової «бусифікації». Так, на вулиці Кривоноса для затримання чоловіка приїхало 3 автівки.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції.

Дата публікації 16:06, 16.12.25 Кількість переглядів 6 У Києві "бусифікували" чоловіка, який чинив непокору поліцейським

Як зазначається, 39-річний чоловік був у розшуку. Під час затримання він чинив злісну непокору. Через це правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Реклама

«В подальшому чоловіка було доставлено для проходження ВЛК», — зазначили у поліції.

Раніше у Києві на вулиці Гарматній жорстко затримали чоловіка. Річ у тім, що він відмовився показати документи. На місці працювало шестеро людей, частина з яких була у формі поліції, а поруч стояв чоловік у військовій формі.

«Вже під час затримання чоловік погодився надати свої документи. З’ясувалося, що він має бронювання. Тому жодні протоколи на нього не складалися, затримання не відбулося і його відпустили», — розповіли в поліції.