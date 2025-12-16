- Дата публікації
У Києві поліцейські "бусифікували" чоловіка, застосувавши сльозогінний газ
Чоловіка, який опирався поліцейським у Києві, доправили на ВЛК.
У Києві зафіксували черговий випадок силової «бусифікації». Так, на вулиці Кривоноса для затримання чоловіка приїхало 3 автівки.
Про це ТСН.ua повідомили у поліції.
Як зазначається, 39-річний чоловік був у розшуку. Під час затримання він чинив злісну непокору. Через це правоохоронці застосували сльозогінний газ.
«В подальшому чоловіка було доставлено для проходження ВЛК», — зазначили у поліції.
Раніше у Києві на вулиці Гарматній жорстко затримали чоловіка. Річ у тім, що він відмовився показати документи. На місці працювало шестеро людей, частина з яких була у формі поліції, а поруч стояв чоловік у військовій формі.
«Вже під час затримання чоловік погодився надати свої документи. З’ясувалося, що він має бронювання. Тому жодні протоколи на нього не складалися, затримання не відбулося і його відпустили», — розповіли в поліції.