- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві погіршаться погодні умови: попередження синоптиків
На Київщині та в столиці через прогнозовану на дорогах ожеледицю оголошено I рівень небезпечності.
У неділю, 25 січня, на території Київської області та в місті Києві прогнозуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледиця на дорогах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг.
Вітер буде переважно південно-східним, 5-10 м/с.
Температура на території області вночі становитиме 8-13° морозу, вдень — 4-9° морозу.
У Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки 8-10° морозу, вдень — 5-7° морозу.
Через прогнозовану на дорогах ожеледицю оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попередили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, від понеділка, 26 січня, активні атлантичні циклони принесуть потепління, яке супроводжуватиметься небезпечними погодними явищами: від мокрого снігу до крижаного дощу.