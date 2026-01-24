ТСН у соціальних мережах

У Києві погіршаться погодні умови: попередження синоптиків

На Київщині та в столиці через прогнозовану на дорогах ожеледицю оголошено I рівень небезпечності.

На Київщині прогнозують ожеледицю

На Київщині прогнозують ожеледицю / © ТСН

У неділю, 25 січня, на території Київської області та в місті Києві прогнозуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледиця на дорогах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг.

Вітер буде переважно південно-східним, 5-10 м/с.

Температура на території області вночі становитиме 8-13° морозу, вдень — 4-9° морозу.

У Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки 8-10° морозу, вдень — 5-7° морозу.

Через прогнозовану на дорогах ожеледицю оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попередили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, від понеділка, 26 січня, активні атлантичні циклони принесуть потепління, яке супроводжуватиметься небезпечними погодними явищами: від мокрого снігу до крижаного дощу.

