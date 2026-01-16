У Києві подовжили канікули для школярів: названі дати

Школярі / © pexels.com

У Києві школярі йдуть на двотижневі канікули, які розпочнуться 19 січня і завершаться 1 лютого. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва на виконання відповідної постанови Кабінету Міністрів України.

Про це офіційно повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня», — зауважив Кличко.

За словами Віталія Кличка, головним завданням міської влади є безпека учнів та стабільність освітнього процесу, особливо за нинішніх складних умов. Водночас місто зобов’язане дотримуватися урядових постанов, що і стало підставою для ухвалення рішення на рівні Ради оборони столиці.

