У Києві планують змінити правила перевезення собак у метро: що пропонується

Собака / © Unsplash

Реклама

У Києві оголосили про початок громадського обговорення проєкту змін до чинних правил перевезення тварин у столичному метрополітені. Ініціатива виникла у відповідь на численні звернення киян та петицію, яка була підтримана громадськістю.

Про це повідомили у пресслужбі підземки на сторінці у Facebook.

Запропоновані зміни передбачають, що для собак малих порід власники повинні користуватися спеціальними сумками з водонепроникним або абсорбуючим дном, щоб забезпечити комфорт та чистоту в підземці. Для собак більших розмірів пропонується обов’язкове використання намордників і коротких повідців, щоб контролювати тварину під час поїздки.

Реклама

Також планується дозволити перевезення тварин у першому та останньому вагонах поїздів, але тільки у міжпікові години, коли в метро менше пасажирів. Крім того, власники тварин повинні будуть суворо дотримуватися санітарних норм і правил безпеки для забезпечення комфорту та безпеки всіх пасажирів.

Варто зазначити, що вся відповідальність за поведінку тварин у метро лягає на їхніх власників. Це означає, що саме вони повинні слідкувати за тим, щоб їхні улюбленці не створювали незручностей або загроз для інших пасажирів.

Для збору думок киян про запропоновані зміни буде проведено масштабне опитування через мобільний застосунок «Київ Цифровий» за підтримки громадської організації UAnimals. На основі результатів цього опитування міська влада вирішуватиме, чи запускати піврічний експеримент із новими правилами перевезення собак у метро.

Під час тестового періоду спеціалісти будуть аналізувати, як нововведення впливають на безпеку і комфорт пасажирів. Якщо буде виявлено недоліки або потребу в корекції, правила будуть доопрацьовані для максимальної зручності і безпеки користувачів метро.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у столиці запустили новий сервіс реєстрації домашніх тварин у Центрах надання адміністративних послуг.