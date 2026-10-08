Атака на Київ / © ДСНС

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У Києві внаслідок російської атаки безпілотник влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху.

Про це повідомила ДСНС.

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У Києві після влучання дрона врятували 22 людей, серед них 8 дітей: є постраждалі (фото) (7 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Після влучання в будинку спалахнула пожежа, яка поширилася на верхні поверхи. Також сталося часткове руйнування конструкцій.

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Рятувальникам вдалося врятувати 22 людей, серед яких восьмеро дітей.

Водночас унаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. Їх передали медикам.

Пожежу площею 100 кв. м ліквідували. Інформацію про постраждалих уточнюють.

На місці працюють усі відповідні служби.

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Екстрені відключення та оперативне відновлення

Через пошкодження мереж за командою НЕК «Укренерго» у Києві та області компанія ДТЕК застосувала екстрені відключення світла, під час яких стандартні графіки не діяли.

Крім того, через проблему з електропостачанням частково знеструмлено водопровідні насосні станції, тому на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням.

Також на правому березі Києва було тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.

Втім, енергетикам вдалося відносно швидко стабілізувати систему. Вже о 21:13 у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення скасовано, а столиця повертається до роботи за погодинними графіками. Наразі комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та відновлювати стабільний тиск у водопровідній мережі.

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Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 19 осіб, серед яких 5 дітей.

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