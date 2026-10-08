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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві після влучання дрона врятували 22 людей, серед них 8 дітей: є постраждалі (фото)

Російський безпілотник влучив у 12-поверховий житловий будинок у Києві. Рятувальники евакуювали 22 людей, зокрема вісьмох дітей, ще четверо людей постраждали.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки безпілотник влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху.

Про це повідомила ДСНС.

У Києві після влучання дрона врятували 22 людей, серед них 8 дітей: є постраждалі (фото) (7 фото)

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© ДСНС

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© ДСНС

Удар по Києва_5 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Києва_4 / © ДСНС

© ДСНС

Після влучання в будинку спалахнула пожежа, яка поширилася на верхні поверхи. Також сталося часткове руйнування конструкцій.

Рятувальникам вдалося врятувати 22 людей, серед яких восьмеро дітей.

Водночас унаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. Їх передали медикам.

Пожежу площею 100 кв. м ліквідували. Інформацію про постраждалих уточнюють.

На місці працюють усі відповідні служби.

Екстрені відключення та оперативне відновлення

Через пошкодження мереж за командою НЕК «Укренерго» у Києві та області компанія ДТЕК застосувала екстрені відключення світла, під час яких стандартні графіки не діяли.

Крім того, через проблему з електропостачанням частково знеструмлено водопровідні насосні станції, тому на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням.

Також на правому березі Києва було тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.

Втім, енергетикам вдалося відносно швидко стабілізувати систему. Вже о 21:13 у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення скасовано, а столиця повертається до роботи за погодинними графіками. Наразі комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та відновлювати стабільний тиск у водопровідній мережі.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 19 осіб, серед яких 5 дітей.

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