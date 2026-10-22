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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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326
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1 хв

У Києві після російської атаки спалахнула пожежа: горить будівля ресторану

У Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки загорілася будівля ресторану. Інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували Київ. У Святошинському районі столиці внаслідок ворожого удару виникла пожежа в будівлі ресторану.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«У Святошинському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння будівлі ресторану», — йдеться в повідомленні.

Перед цим у столиці пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку та рух ракет у бік Києва.

Також повідомлялося про пошкодження будівлі медичного закладу в Печерському районі столиці.

Наразі інформація про можливих постраждалих, масштаби пожежі та інші наслідки атаки уточнюється.

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