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- Київ
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У Києві після російської атаки спалахнула пожежа: горить будівля ресторану
У Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки загорілася будівля ресторану. Інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється.
У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували Київ. У Святошинському районі столиці внаслідок ворожого удару виникла пожежа в будівлі ресторану.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
«У Святошинському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння будівлі ресторану», — йдеться в повідомленні.
Перед цим у столиці пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку та рух ракет у бік Києва.
Також повідомлялося про пошкодження будівлі медичного закладу в Печерському районі столиці.
Наразі інформація про можливих постраждалих, масштаби пожежі та інші наслідки атаки уточнюється.