У Києві після російської атаки спалахнула пожежа: горить будівля ресторану

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували Київ. У Святошинському районі столиці внаслідок ворожого удару виникла пожежа в будівлі ресторану.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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«У Святошинському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння будівлі ресторану», — йдеться в повідомленні.

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Перед цим у столиці пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку та рух ракет у бік Києва.

Також повідомлялося про пошкодження будівлі медичного закладу в Печерському районі столиці.

Наразі інформація про можливих постраждалих, масштаби пожежі та інші наслідки атаки уточнюється.

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