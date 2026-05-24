У Києві після нічної атаки РФ пошкоджено монастир: що відомо про наслідки

У Києві пошкоджено монастир

Увесь ранок 24 травня рятувальники, медики та всі служби Києва працюють на місцях російських атак. Щохвилини надходять повідомлення про нові руйнування та наслідки ракетного удару. Зокрема, стало відомо, що пошкоджень зазнав домініканський монастир у Києві.

Про це повідомив головний настоятель домініканців в Україні отець Ярослав Кравець.

Отець Ярослав повідомив, що внаслідок нічної атаки близько 04:00 ранку російська ракета зруйнувала будівлю поруч із монастирем.

«У ніч Зіслання Святого Духа Київ пережив потужну атаку. Безпосередньо перед світанком, близько 4:00 ранку, ракета зруйнувала будівлю поруч із нашим монастирем», — пише чоловік.

У монастирі вибито та пошкоджено багато вікон і дверей. Відомо, що постраждали келії — кімнати, в яких живуть ченці чи черниці. Також постраждали каплиця, актова зала та аудиторії Інституту святого Томи Аквінського.

Серед персоналу та гостей монастиря ніхто не постраждав. Проте серед сусідів є люди, поранені уламками.

«Це була одна з найстрашніших ночей у нашому районі від початку цієї війни. Просимо про Вашу молитву за нас. … Кілька хвилин тому над нами знову пролетів великий дрон — а за кільканадцять секунд ми почули вдалині вибух…», — пише Ярослав Кравець.

Фото: Ярослав Кравець

Наслідки російської атаки на Київ сьогодні

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування та жертви серед населення. Інформація щодо точних масштабів наслідків наразі уточнюється.

Суттєвих пошкоджень зазнала інфраструктура біля метро «Лук’янівка». Зокрема, постраждали ТРЦ «Квадрат», Лук’янівський ринок, магазини «Сільпо» та «Аврора», а також «Макдональдс».

Сама будівля вестибюля станції метро зазнала значних руйнувань, через що тривалий час не працюватиме для пасажирів.

У навколишніх житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило конструкції. Місцеві жителі та журналісти висловлюють глибоке обурення черговою цинічною атакою ворога на мирне місто та його цивільну інфраструктуру.

Під ворожим вогнем опинилися всі райони Києва. Мер Києва Віталій Кличко назвав цю ніч жахливою і повідомив, що кількість загиблих зросла до двох осіб. За інформацією Національної поліції та міської влади, поранень зазнали 56 осіб.

Наразі рятувальники продовжують гасити пожежі та розбирати завали на місцях влучань, медики надають допомогу потерпілим.

