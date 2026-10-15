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- Київ
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У Києві пішохід розстріляв водія через зауваження на дорозі: деталі, фото
Медики діагностували у потерпілого вогнепальні поранення плеча та передпліччя.
У Києві звичайне зауваження щодо порушення правил дорожнього руху переросло у збройний конфлікт.
Про це повідомила поліція Києва.
Поліціянти повідомили про підозру молодику, який напав на водія із застосуванням газового балончика та пневматичного пістолета.
Подія сталася на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі столиці. До конфлікту призвело зауваження, яке 47-річний чоловік зробив молодику через порушення правил дорожнього руху.
«У відповідь порушник діяв агресивно: спочатку він розпилив в обличчя водієві сльозогінний газ з балончика, а потім вихопив пневматичний пістолет і здійснив чотири постріли в бік чоловіка», — йдеться у повідомленні поліції.
Пораненого водія на вулиці помітив випадковий перехожий. Він негайно викликав на місце події бригаду швидкої медичної допомоги та поліцію. Медики діагностували у потерпілого вогнепальні поранення плеча та передпліччя.
Слідчі поліції Києва встановили особу нападника та оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для завдавання тілесних ушкоджень). Зловмиснику загрожує позбавлення волі до семи років.
Раніше ми писали про те, як у Києві чоловік до смерті побив перехожого через зауваження. Перехожий зробив молодикові зауваження за неввічливе спілкування з дівчиною і поплатився за це життям.