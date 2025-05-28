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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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198
Час на прочитання
1 хв

У Києві підліток забив людину до смерті дерев’яною палицею: жахливі подробиці (фото)

Підліток вдарив чоловіка палицею понад 40 разів — потерпілий помер у лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Підозрюваний у вбивстві

Підозрюваний у вбивстві / © facebook.com/UA.KyivPolice

В Києві на Оболоні 16-річний підліток дерев’яною палицею забив безхатька до смерті. Йому вже повідомлено про підозру за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у Telegram.

За інформацією Оболонської окружної прокуратури міста Києва, ювенальні прокурори повідомили про підозру неповнолітньому, який познайомився з безпритульним біля супермаркету. Після спільного вживання алкоголю між ними виник конфлікт. Під час сварки підліток завдав чоловіку понад 40 ударів дерев’яною палицею по голові та тілу.

Потерпілого доправили до лікарні з численними травмами, але через два дні він помер. Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід — тримання під вартою.

Відповідно до Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США підліток вбив своїх батьків, а потім планував убити Трампа і втекти до України.

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