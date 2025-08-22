У Києві підліток кинув петарду під вікном кафе: кого покарають (фото)

Петарда / © pixabay.com

У Дніпровському районі Києва 12-річний хлопець, прогулюючись вулицями, вирішив розважитись і кинув петарду під вікно кафе. На той час у закладі відпочивали люди.

Про це повідомила поліція Києва.



«Вибух від спрацювання піротехнічного пристрою не на жарт злякав відвідувачів, тож власниця кафе повідомила про хуліганство до поліції», — йдеться у повідомленні.



Ювенальні поліцейські провели із хлопцем профілактичну бесіду щодо небезпечних наслідків таких жартів, а також нагадали про заборону використання піротехнічних виробів під час воєнного стану.

12-річний хлопець кинув петарду під вікном кафе / © Поліція Києва

Крім того, на батьків «жартівника» правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП. Рішення прийматиме суд, за неналежне виконання батьківських обов’язків передбачений штраф.

Поліцейські закликають дорослих слідкувати за дозвіллям своїх дітей та пояснювати їм, що навіть невинні, на перший погляд, забави можуть мати небезпечні наслідки.

Нагадаємо, в Україні від 6 листопада 2023 набув чинності закон про заборону більшості піротехнічних засобів, зокрема феєрверків і петард. Президент Володимир Зеленський підписав документ ще у травні 2023 року.