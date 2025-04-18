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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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85
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У Києві підлітки жорстоко побили чоловіка у військовій формі (чутливе відео)

Потерпілий отримає медичну допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Підлітки валили військового на землю й били ногами

Підлітки валили військового на землю й били ногами / © pixabay.com

У Києві біля станції метро «Гідропарк» стався жорстокий напад на чоловіка у військовій формі.

Відео бійки з’явилося у соціальних мережах.

На кадрах видно, як група підлітків влаштувала масову бійку, поваливши чоловіка у камуфляжній формі на землю та почавши бити його руками й ногами.

На інших кадрах видно, як людина у формі відчайдушно лупцює нападника. А потів зграя молодиків лупцює вже когось у переході до станції метро «Гідропарк» — невідомо, кого саме били молодики.

Як повідомили джерела у поліції для ТСН.ua за попередньою інформацією, підлітки самі спровокували конфлікт, підійшовши до військового.

Поліція оперативно затримала двох 17-річних місцевих мешканців, які брали участь у нападі. Триває встановлення решти учасників.

Потерпілий наразі отримує медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).

Нагадаємо, у Києві в парку «Партизанської слави» столичні муніципали затримали трьох підлітків, які влаштували стрілянину із пневматичного пістолета.

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