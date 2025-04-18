У Києві підлітки розважалися стріляниною в парку: фото

У Києві затримали підлітків через стрілянину в парку / © Facebook "Муніципальної охорони"

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У Києві в парку «Партизанської слави» столичні муніципали затримали трьох підлітків, які влаштували стрілянину із пневматичного пістолета.

Про це повідомили у пресслужбі комунального об’єднання «Муніципальна охорона».

На небезпечні розваги дітей звернула увагу перехожа, яка проходила поруч. Вона повідомила, що хлопці стріляють з пістолета.

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Патрульні «Муніципальної охорони» виявили на місці трьох хлопців віком 12-14 років, які стріляли по банках.

Співробітники поліції, які прибули на виклик, оглянули зброю та зʼясували, що підлітки використовували пневматичний пістолет.

Вилучений у підлітків пістолет / © Facebook "Муніципальної охорони"

Зброю вилучено, з дітьми та їхніми батьками проведено виховну бесіду.

Нагадаємо, в одному зі спальних районів міста Києва між військовозобов’язаним чоловіком та працівником районного ТЦК виникла бійка, в яку втрутилися поліцейські.