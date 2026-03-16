У Києві під час тривоги ТЦК і поліція перекрили Броварський проспект

Київ - під атакою дронів / © Associated Press

У Києві триває повітряна тривога — столицю атакують ракети та ударні дрони.

Як повідомляє кореспондентка ТСН.ua наразі на Броварському проспекті утворився затор через перевірку поліції і ТЦК. Однак перевіряють вибірково.

Атака по Києву 16 березня — останні новини

Російські ударні та ракети від самого ранку атакують Київ. Вибухи пролунали в низці районів міста.

Ситуація у районах:

У Соломʼянському районі частини ворожого БпЛА впали на відкритій місцевості

У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого БпЛА впали в центрі Києва.

«У самому центрі столиці впали уламки. Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває», — написав він та закликав містян залишатись в укриттях.

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що війська Росії намагаються завдати удару по критичній інфраструктурі Києва.