У Києві під час тривоги ТЦК і поліція перекрили Броварський проспект
На Броварському проспекті утворився чималий затор.
У Києві триває повітряна тривога — столицю атакують ракети та ударні дрони.
Як повідомляє кореспондентка ТСН.ua наразі на Броварському проспекті утворився затор через перевірку поліції і ТЦК. Однак перевіряють вибірково.
Атака по Києву 16 березня — останні новини
Російські ударні та ракети від самого ранку атакують Київ. Вибухи пролунали в низці районів міста.
Ситуація у районах:
У Соломʼянському районі частини ворожого БпЛА впали на відкритій місцевості
У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава
Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого БпЛА впали в центрі Києва.
«У самому центрі столиці впали уламки. Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває», — написав він та закликав містян залишатись в укриттях.
Очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що війська Росії намагаються завдати удару по критичній інфраструктурі Києва.