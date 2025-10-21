- Дата публікації
У Києві під час тривоги перекриватимуть один з мостів
Через рішення Ради оборони Києва Подільський мостовий перехід тепер перекриватимуть під час тривог.
У Києві під час повітряних тривог поліція обмежуватиме рух Подільським мостом з правого берега річки Дніпро на лівий.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
В заяві патрульних вказано, що враховуючи рішення Ради оборони Києва, від 20 жовтня під час повітряних тривог буде обмежений рух Подільським мостовим переходом з правого берега Дніпра на лівий.
До перекриття будуть залучені екіпажі патрульної поліції.
Там також закликали водіїв:
поставитися з розумінням до можливих обмежень,
під час планування маршрутів руху враховувати можливість оголошення тривоги,
дотримуватися правил дорожнього руху та режиму під час комендантської години.
Нагадаємо, у ніч проти 21 жовтня у Києві та ще деяких областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударів балістичними ракетами. Про наслідки для столиці не повідомлялося.