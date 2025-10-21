ТСН у соціальних мережах

Київ
156
1 хв

У Києві під час тривоги перекриватимуть один з мостів

Через рішення Ради оборони Києва Подільський мостовий перехід тепер перекриватимуть під час тривог.

Ірина Лаб'як
Повітряна тривога в Києві

Повітряна тривога в Києві / © ТСН

У Києві під час повітряних тривог поліція обмежуватиме рух Подільським мостом з правого берега річки Дніпро на лівий.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

В заяві патрульних вказано, що враховуючи рішення Ради оборони Києва, від 20 жовтня під час повітряних тривог буде обмежений рух Подільським мостовим переходом з правого берега Дніпра на лівий.

До перекриття будуть залучені екіпажі патрульної поліції.

Там також закликали водіїв:

  • поставитися з розумінням до можливих обмежень,

  • під час планування маршрутів руху враховувати можливість оголошення тривоги,

  • дотримуватися правил дорожнього руху та режиму під час комендантської години.

Нагадаємо, у ніч проти 21 жовтня у Києві та ще деяких областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударів балістичними ракетами. Про наслідки для столиці не повідомлялося.

156
