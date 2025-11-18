У Києві під час тривоги обмежуватимуть рух: нові правила проїзду

Київ / © Associated Press

У Києві запроваджують нові обмеження руху Південним мостом під час повітряних тривог для приватного та громадського транспорту.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Кого стосуються обмеження

За інформацією столичної влади, обмеження діятимуть виключно під час оголошення повітряної тривоги.

Заборона проїзду стосуватиметься напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Це правило поширюється як на приватні автомобілі, так і на громадський комунальний транспорт.

Як курсуватимуть автобуси

У зв’язку з рішенням Ради оборони міста, комунальне підприємство «Київпастранс» змушене змінити схеми руху для автобусних маршрутів № 22 та № 91.

Транспортники розробили два алгоритми руху, які залежатимуть від фактичного місцеперебування автобуса на момент вмикання сирен:

Маршрут і його номер змінюватимуться оперативно, залежно від того, де саме перебуває транспортний засіб під час оголошення тривоги.

Пасажирів закликають уважно стежити за номером маршруту на табло автобуса під час небезпеки.

Водночас у КМДА наголосили, що маршрути автобусів, які курсують із лівого на правий берег, залишаються без змін. На цей напрямок обмеження під час повітряної тривоги не поширюються.

Міська влада закликає киян та гостей столиці враховувати ці зміни при плануванні поїздок містом та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Києві вдень 18 листопада оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Причина — пориви вітру 15-20 м/с.