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- Київ
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У Києві під час тривоги чоловік намагався скоїти самогубство: що відомо
В укритті чоловік хотів накласти на себе руки — наразі відомо, що він перебуває у лікарні.
У Києві під час оголошеної тривоги чоловік намагався накласти на себе руки. Сталося це в укритті на Виноградарі.
Про інцидент повідомило джерело в правоохоронних органах в коментарі ТСН.ua
У Мережі, зокрема, писали, що чоловік застрелився, однак ця інформація не підтверджується.
«Він не застрелився. Там спроба самогубства, його забрали лікарі до лікарні, і наразі йому там надають допомогу. Він — на операції. Поки інформації про те, що він помер, у мене ще немає. Це все, що я можу сказати, більше інформацій поки немає», — зазначив співрозмовник видання.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ БпЛА та балістичними ракетами — у кількох районах столиці виникли пожежі. Загалом повітряна тривога у столиці тривала 7 годин 15 хвилин. Найбільше постраждав Оболонський район. Наразі відомо про 15 постраждалих загалом у Києві.