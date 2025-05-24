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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

У Києві під час тривоги чоловік намагався скоїти самогубство: що відомо

В укритті чоловік хотів накласти на себе руки — наразі відомо, що він перебуває у лікарні.

Автори публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
В укритті стався інцидент

В укритті стався інцидент / © Getty Images

У Києві під час оголошеної тривоги чоловік намагався накласти на себе руки. Сталося це в укритті на Виноградарі.

Про інцидент повідомило джерело в правоохоронних органах в коментарі ТСН.ua

У Мережі, зокрема, писали, що чоловік застрелився, однак ця інформація не підтверджується.

«Він не застрелився. Там спроба самогубства, його забрали лікарі до лікарні, і наразі йому там надають допомогу. Він — на операції. Поки інформації про те, що він помер, у мене ще немає. Це все, що я можу сказати, більше інформацій поки немає», — зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ БпЛА та балістичними ракетами — у кількох районах столиці виникли пожежі. Загалом повітряна тривога у столиці тривала 7 годин 15 хвилин. Найбільше постраждав Оболонський район. Наразі відомо про 15 постраждалих загалом у Києві.

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Дата публікації
Кількість переглядів
226
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