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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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871
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1 хв

У Києві під час повітряної тривоги лунають вибухи: що відомо

Жителів столиці закликають терміново пройти в укриття через загрозу від «Шахедів»

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Шахеди у Києві. Колаж ілюстративний

Шахеди у Києві. Колаж ілюстративний

Пізно увечері 28 березня у Києві, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

«На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією місцевих жителів, у столиці чутно вибухи.

Нагадаємо, особливо жорстокого удару сьогодні ввечері, 28 березня, росіяни завдали по Дніпру. Соцмережі переповнені жахливими фото та відео з палаючого міста.

Унаслідок атаки отримали поранення щонайменше четверо людей.

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