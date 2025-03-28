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У Києві під час повітряної тривоги лунають вибухи: що відомо
Жителів столиці закликають терміново пройти в укриття через загрозу від «Шахедів»
Пізно увечері 28 березня у Києві, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
«На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За інформацією місцевих жителів, у столиці чутно вибухи.
Нагадаємо, особливо жорстокого удару сьогодні ввечері, 28 березня, росіяни завдали по Дніпру. Соцмережі переповнені жахливими фото та відео з палаючого міста.
Унаслідок атаки отримали поранення щонайменше четверо людей.