У Києві під час комендантської години на блокпості побили бійця Нацгвардії (фото)

Поліцейські Києва затримали порушника / © Главное управление Нацполиции в городе Киеве

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У ніч проти 4 червня в Голосіївському районі столиці поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який під час комендантської години напав на військовослужбовця Національної гвардії України.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва в Telegram.

Інцидент стався на одному з блокпостів, куди під’їхав автомобіль Audi A6 під керуванням жінки. У салоні також перебував 23-річний пасажир у стані алкогольного сп’яніння. Жоден із них не мав перепустки для пересування в період комендантської години.

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Під час перевірки документів пасажир поводився агресивно, лаявся і раптово вдарив нацгвардійця кулаком в обличчя. Порушника одразу затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — умисне завдавання тілесних ушкоджень правоохоронцю. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

© Главное управление Нацполиции в городе Киеве

У поліції наголошують: комендантська година — це елемент безпеки в умовах воєнного стану. Громадян закликають не порушувати встановлених правил і поважати тих, хто стоїть на варті держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві в «Гідропарку» жорстоко побили військового. Під час конфлікту група юнаків влаштувала бійку з військовим. Вони повалили його на землю і почали завдавати численних ударів руками і ногами.